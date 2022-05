Guerra, la Russia espelle 24 diplomatici italiani (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mosca annuncia all’ambasciatore italiano Giorgio Starace la decisione di espellere 24 diplomatici italiani come misura di ritorsione. Lo dice il ministero degli Esteri russo, citato dall’agenzia Ria Novosti. “La Russia ha deciso di espellere 24 diplomatici dell’ambasciata italiana a Mosca come parte delle sue misure di ritorsione”, conferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. La Russia ha espulso anche 27 diplomatici spagnoli. L’azione verso l’Italia è una risposta alla precedente espulsione di diplomatici russi dal Belpaese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mosca annuncia all’ambasciatore italiano Giorgio Starace la decisione dire 24come misura di ritorsione. Lo dice il ministero degli Esteri russo, citato dall’agenzia Ria Novosti. “Laha deciso dire 24dell’ambasciata italiana a Mosca come parte delle sue misure di ritorsione”, conferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Laha espulso anche 27spagnoli. L’azione verso l’Italia è una risposta alla precedente espulsione dirussi dal Belpaese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

