Ucraina: intelligence Kiev, 'Cremlino sta punendo responsabili sconfitte militari' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il Cremlino sta cercando i responsabili delle sconfitte militari in Ucraina e sta punendo i comandanti delle proprie forze di occupazione russe. Lo ha scritto su Facebook la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui "il Cremlino punisce in modo dimostrativo i comandanti anche per ridurre le conseguenze della propria futura responsabilità politica e penale, incolpando per tutti i fallimenti e le sconfitte i comandanti delle unità e delle formazioni di occupazione". "La leadership del paese occupante - commenta l'intelligence di Kiev - ha iniziato la ricerca dei colpevoli nelle 'migliori tradizioni staliniste'. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Ilsta cercando idelleine stai comandanti delle proprie forze di occupazione russe. Lo ha scritto su Facebook la direzione principale dell'del ministero della Difesa ucraino, secondo cui "ilpunisce in modo dimostrativo i comandanti anche per ridurre le conseguenze della propria futuratà politica e penale, incolpando per tutti i fallimenti e lei comandanti delle unità e delle formazioni di occupazione". "La leadership del paese occupante - commenta l'di- ha iniziato la ricerca dei colpevoli nelle 'migliori tradizioni staliniste'. In ...

