Mascherine sugli aerei: ecco le nuove linee guida dell'Enac per viaggiare (Di martedì 17 maggio 2022) Obbligatorie le Ffp2 almeno fino al 15 giugno sui voli nazionali mentre per chi vola all'estero si segue la regola del Paese a cui appartiene la compagnia di bandiera. E sulla stessa tratta Roma-Londra regole diverse a seconda del vettore Leggi su repubblica (Di martedì 17 maggio 2022) Obbligatorie le Ffp2 almeno fino al 15 giugno sui voli nazionali mentre per chi vola all'estero si segue la regola del Paese a cui appartiene la compagnia di bandiera. E sulla stessa tratta Roma-Londra regole diverse a seconda del vettore

Advertising

Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - GuidoDeMartini : ?? DAL 16 MAGGIO STOP ALL’OBBLIGO DELLE MASCHERINE SUGLI AEREI ?? ?? E da noi invece, cosa aspettiamo? Dobbiamo ess… - Ryo_saeba81 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Hanno le mascherine nel cervello Con la demenziale gestione dei dispositivi sugli aerei… - Ryo_saeba81 : RT @LaVeritaWeb: Con la demenziale gestione dei dispositivi sugli aerei Speranza & C. hanno raggiunto ieri un ulteriore primato di incompet… - alessandro_972 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Hanno le mascherine nel cervello Con la demenziale gestione dei dispositivi sugli aerei… -