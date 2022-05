Bonus auto e moto fino a 5 mila euro: ecco come averli (Di lunedì 16 maggio 2022) Da oggi, 16 maggio, entrano in vigore gli incentivi per le auto e le moto non inquinanti con sconti fino a 5mila euro. Il decreto – secondo quanto si apprende dal Mise – sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sarà subito operativo. Ai fini del Bonus saranno validi i contratti di vendita stipulati con i concessionari a partire da quel giorno.I concessionari potranno accedere alla piattaforma di prenotazione del ministero dello Sviluppo economico, gestita dalla società in-house Invitalia, a partire da mercoledì 25 maggio sulla base di contratti di vendita stipulati però già a partire da lunedì prossimo, 16 maggio. Mise: come avere gli incentivi Il provvedimento, firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi e seguito con grande attenzione dal ministro ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 maggio 2022) Da oggi, 16 maggio, entrano in vigore gli incentivi per lee lenon inquinanti con scontia 5. Il decreto – secondo quanto si apprende dal Mise – sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sarà subito operativo. Ai fini delsaranno validi i contratti di vendita stipulati con i concessionari a partire da quel giorno.I concessionari potranno accedere alla piattaforma di prenotazione del ministero dello Sviluppo economico, gestita dalla società in-house Invitalia, a partire da mercoledì 25 maggio sulla base di contratti di vendita stipulati però già a partire da lunedì prossimo, 16 maggio. Mise:avere gli incentivi Il provvedimento, firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi e seguito con grande attenzione dal ministro ...

