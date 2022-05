(Di sabato 14 maggio 2022) Ci avviciniamo, sempre più veloci, alla fine del torneo. Da oggi inizia la trentasettesima giornata. Tutto ancora da decidere sia in vetta sia in fondo alla classifica. Il turno parte con Empoli - ...

Advertising

MagicGazzetta : Da Verdi a Scamacca e Calha: ecco su chi puntare in questa penultima di Serie A #Fantanews - _PavelAlex11 : 3 titolari tra Scamacca, Joao, Insigne, Caputo, Simeone? Chi fuori tra SMS, Zaccagni,Malino, Candreva, Verdi? Graz… - fabiele476 : @GruppoEsperti ciao, fare 3-4-3 mettendo Verdi o Aramu con Tonali, Ruiz, Pellegrini o 4-3-3 con Acerbi, Hernandez,… -

La Gazzetta dello Sport

Uno su tutti si sta meritando le copertine ed è Simone(18 milioni), calciatore rinato sotto la cura Nicola, con tre gol nelle ultime cinque partite, reti spesso decisive per le sorti della ...Coulibaly, Ederson, Kastanos, Ruggeri;, Djuric. All. Nicola UDINESE - SPEZIA oggi ore 18:00 ... Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Lopez M, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré;. ... Da Verdi a Scamacca e Calha: ecco su chi puntare in questa penultima di Serie A Schierati in campo con un 4-3-3, le doti tecniche del tridente offensivo composto da Scamacca, Berardi e Raspadori (senza dimenticare l’ottimo Traore di questo 2022), ha fatto la differenza. La ...Trentaseiesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Milan trionfa a Verona ed è a 4 punti dallo scudetto.