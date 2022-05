No Vax e alpini violenti, le bufale della “giornalista indipendente” Beatrice Juvenal (che non esiste) (Di venerdì 13 maggio 2022) Cosa accomuna uno studente sospeso da scuola per aver fatto un tema sulla dittatura sanitaria, un No Vax 46enne di Enna che ha trovato un sistema per vincere alla roulette, un tribunale che toglie il figlio ai genitori per obbligarlo ad indossare la mascherina giorno e notte e una 19enne torinese picchiata per aver fatto la spesa senza mascherina? Sono tutti e tre protagonisti di vicende mai avvenute, ma diventate virali, partorite dallo stesso personaggio: Beatrice Juvenal, sedicente «giornalista indipendente». Per chi ha fretta: Dietro molte bufale che circolano sul web e vedono protagonisti No Vax immaginari c’è un profilo di quella che si definisce una «giornalista indipendente» In realtà tutte le caratteristiche del suo profilo portano alla conclusione che ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Cosa accomuna uno studente sospeso da scuola per aver fatto un tema sulla dittatura sanitaria, un No Vax 46enne di Enna che ha trovato un sistema per vincere alla roulette, un tribunale che toglie il figlio ai genitori per obbligarlo ad indossare la mascherina giorno e notte e una 19enne torinese picchiata per aver fatto la spesa senza mascherina? Sono tutti e tre protagonisti di vicende mai avvenute, ma diventate virali, partorite dallo stesso personaggio:, sedicente «». Per chi ha fretta: Dietro molteche circolano sul web e vedono protagonisti No Vax immaginari c’è un profilo di quella che si definisce una «» In realtà tutte le caratteristiche del suo profilo portano alla conclusione che ...

