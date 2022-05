FIFA cambia nome in EA FC: Tutte le novità ufficiali! (Di martedì 10 maggio 2022) EA annuncia quest’oggi che dalla prossima edizione di FIFA il celebre gioco calcistico si chiamerà EA Sports FC, confermando i rumors che circolavano in rete tempo fa. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli ufficiali divulgati dall’azienda tramite un comunicato stampa. EA SPORTS FC porta la forza di oltre 300 partner con licenza individuale, dando ai giocatori l’accesso a più 19.000 atleti attraverso 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Attraverso EA SPORTS FC, EA aumenterà ulteriormente la portata e la potenza del suo portafoglio di licenze di calcio mantenendo ed espandendo il contenuto di calcio su licenza, scalando nuove esperienze e aumentando l’accesso attraverso più piattaforme. EA si fonderà su un principio di inclusività e innoverà aree inedite legate al calcio femminile e a quello di base per la comunità ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 10 maggio 2022) EA annuncia quest’oggi che dalla prossima edizione diil celebre gioco calcistico si chiamerà EA Sports FC, confermando i rumors che circolavano in rete tempo fa. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli ufficiali divulgati dall’azienda tramite un comunicato stampa. EA SPORTS FC porta la forza di oltre 300 partner con licenza individuale, dando ai giocatori l’accesso a più 19.000 atleti attraverso 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Attraverso EA SPORTS FC, EA aumenterà ulteriormente la portata e la potenza del suo portafoglio di licenze di calcio mantenendo ed espandendo il contenuto di calcio su licenza, scalando nuove esperienze e aumentando l’accesso attraverso più piattaforme. EA si fonderà su un principio di inclusività e innoverà aree inedite legate al calcio femminile e a quello di base per la comunità ...

