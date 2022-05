Inter, il futuro di Ranocchia è ancora tutto da scrivere (Di lunedì 9 maggio 2022) Il futuro di Andrea Ranocchia , difensore centrale dell' Inter con il contratto in scadenza a giugno, è ancora tutto da scrivere. La società nerazzurra, come si legge su La Gazzetta dello Sport, non ha esercitato l'opzione per il rinnovo annuale che scadeva il 30 aprile scorso. Al momento, tuttavia, le pratiche più urgenti sembrano essere quelle legate a Perisic, ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 9 maggio 2022) Ildi Andrea, difensore centrale dell'con il contratto in scadenza a giugno, èda. La società nerazzurra, come si legge su La Gazzetta dello Sport, non ha esercitato l'opzione per il rinnovo annuale che scadeva il 30 aprile scorso. Al momento, tuttavia, le pratiche più urgenti sembrano essere quelle legate a Perisic, ...

