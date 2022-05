Serie A femminile, Juventus campione d’Italia: decisivo 3-1 al Sassuolo, quinto Scudetto per le bianconere (Di sabato 7 maggio 2022) La Juventus ha conquistato con una giornata di anticipo il quinto Scudetto consecutivo della Serie A femminile, vincendo 3-1 con il Sassuolo e confermandosi così campionesse d’Italia anche per la stagione 2021/2022. Continua il dominio in Italia del club bianconero, che in questa stagione ha fatto un ulteriore step anche in Champions League avvicinandosi ai top club. La ventunesima e penultima giornata della Serie A 2021/2022 si è aperta con lo scontro tra le prime sei della classifica. Alla Juventus sono bastati i gol di Bonansea, Girelli e Boattin per aver ragione delle neroverdi, che avevano provato a riaprire la contesa con il momentaneo 2-1 di Cambiaghi a inizio secondo tempo. Nella lotta per il secondo posto è ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Laha conquistato con una giornata di anticipo ilconsecutivo della, vincendo 3-1 con ile confermandosi cosìsseanche per la stagione 2021/2022. Continua il dominio in Italia del club bianconero, che in questa stagione ha fatto un ulteriore step anche in Champions League avvicinandosi ai top club. La ventunesima e penultima giornata dellaA 2021/2022 si è aperta con lo scontro tra le prime sei della classifica. Allasono bastati i gol di Bonansea, Girelli e Boattin per aver ragione delle neroverdi, che avevano provato a riaprire la contesa con il momentaneo 2-1 di Cambiaghi a inizio secondo tempo. Nella lotta per il secondo posto è ...

