Le Iene | quattro coppie vip rivelano dettagli intimi sulla loro relazione

(Di giovedì 5 maggio 2022) Mercoledì 4 maggio, su Italia1, è andata in onda una nuova puntata de Le. Nell’intervista con Davide Parenti,vip hanno rivelato alcunihot. Cosa pensano del contratto prematrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck? In settimana, il contratto prematrimoniale tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è stato al centro delle discussioni. La cantante ha prima di convolare a nozze ha deciso di inserire nel contratto una clausola che prevede almenorapportia settimana. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e Imma Battaglia con Eva Grimaldi hanno detto cosa pensano in un’intervista multipla di Davide Parenti. Secondo ...

