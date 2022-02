Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2022 ore 11:30 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTAVIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO E I RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL4 Roma-VELLETRI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA IN PROSSIMITA’ DI PAVONA STIMATI RITARDI SINO 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO LE ALTRE NOTIZIE PROSEGUE LO SCIOPERO NAZIONALE E GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO E REGIONALE A Roma L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC, DA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022)DEL 25 FEBBRAIOORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTAVIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO E I RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL4-VELLETRI LA CIRCONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA IN PROSSIMITA’ DI PAVONA STIMATI RITARDI SINO 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO LE ALTRE NOTIZIE PROSEGUE LO SCIOPERO NAZIONALE E GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO E REGIONALE AL’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC, DA ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Anastasio II, tra via Gregorio VII e via degli Ammiragli. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su via di Bravetta, tra largo Giacomo Guidi e via della Casetta Mattei-Forte Bravetta - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Appia Antica, tra via Appia Pignatelli e via Ardeatina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Taranto - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Domenica pomeriggio manifestazione a Bocca della Verità, possibili deviazioni bus -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma SCIOPERO MEZZI OGGI 25 FEBBRAIO/ Atm Milano e Atac Roma stop: orari tram, bus, metro ... Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri e rischia di bloccare non poco la viabilità ...una spaccatura tra imprese e lavoratori SCIOPERO MEZZI E DISAGI AI TRASPORTI OGGI A MILANO E ROMA: INFO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25 - 02 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 25 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2022 ore 18:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri e rischia di bloccare non poco la...una spaccatura tra imprese e lavoratori SCIOPERO MEZZI E DISAGI AI TRASPORTI OGGI A MILANO E: INFO ...DEL 25 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI...