Un altro clamoroso addio in Grey’s Anatomy 18×10? Dimissioni a sorpresa nella première invernale (promo) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si profila un altro addio in Grey’s Anatomy 18×10, sempre tra i camici bianchi: il medical drama continua a perdere volti regolari, dopo averne lasciati andare ben tre nella stagione precedente con le uscite di Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca), Jesse Williams (Jackson Avery) e Greg Germann (Tom Koracick). Attenzione spoiler! L’ennesimo addio in Grey’s Anatomy 18×10 sembra essere stato annunciato dalla première invernale, l’episodio 18×09 No Time to Die, in onda su ABC il 24 febbraio e in arrivo in Italia su Disney+ il prossimo 23 marzo. Nell’episodio che ha visto miracolosamente salvo il personaggio di Owen Hunt, un altro dottore ha scelto di salutare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si profila unin, sempre tra i camici bianchi: il medical drama continua a perdere volti regolari, dopo averne lasciati andare ben trestagione precedente con le uscite di Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca), Jesse Williams (Jackson Avery) e Greg Germann (Tom Koracick). Attenzione spoiler! L’ennesimoinsembra essere stato annunciato dalla, l’episodio 18×09 No Time to Die, in onda su ABC il 24 febbraio e in arrivo in Italia su Disney+ il prossimo 23 marzo. Nell’episodio che ha visto miracolosamente salvo il personaggio di Owen Hunt, undottore ha scelto di salutare ...

Advertising

FilippettiNews : La Guerra in #Ucraina è di fatto già finita. In appena 24 ore. #Putin è il vincitore morale. Dopo #Afghanistan, per… - Alemilanista86 : @BrunoG79_ E non credo accada perché sarebbe un autogol clamoroso di Putin. D'altro canto le sanzioni comminate all… - SICULOOO : Ma Massara clamoroso altro che giroud - biancavschiller : @1_nome_a_caso Perdonami. Un conto è provocare un gattino, altro è provocare una tigre. Oggi siamo in questa situaz… - santaseraf : @OnceUponAKaiser @goldenjonniee @rajven7 è clamoroso, succedono più cose in quell’evento che in undici route di nie… -