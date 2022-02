Covid | nessun decesso e 476 nuovi positivi in Alto Adige

Advertising

suzysolidor1900 : RT @silvias_72: Mia figlia quasi 14.enne NOVAX il covid se lo è preso. Martedì un po’ di temperatura e tampone neg. mercoledì 37°, stanchez… - Traiano73 : RT @silvias_72: Mia figlia quasi 14.enne NOVAX il covid se lo è preso. Martedì un po’ di temperatura e tampone neg. mercoledì 37°, stanchez… - 972b974e1b0440e : RT @silvias_72: Mia figlia quasi 14.enne NOVAX il covid se lo è preso. Martedì un po’ di temperatura e tampone neg. mercoledì 37°, stanchez… - _V1111V_ : RT @silvias_72: Mia figlia quasi 14.enne NOVAX il covid se lo è preso. Martedì un po’ di temperatura e tampone neg. mercoledì 37°, stanchez… - Stefyndq : RT @silvias_72: Mia figlia quasi 14.enne NOVAX il covid se lo è preso. Martedì un po’ di temperatura e tampone neg. mercoledì 37°, stanchez… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessun

Mi riferisco all'ultima parte del secondo comma ove sta scritto: "La legge non può incaso ... Ora, l'ultimo rapporto Aifa (sui danni collaterali da vaccino anti- 19) parla di 117.920 ...Diminuisce il numero dei pazienti- 19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sono 76, nove in meno rispetto ad ieri, mentre sono sempre 3 i pazienti in terapia intensiva. Altri 89 ...BOLZANO. Un giorno senza decessi per il Covid-19 in Alto Adige ed incidenza settimanale dei nuovi casi ancora in calo: mentre il conto delle vittime, almeno oggi si ferma a 1.411, continua a scendere ...Due anni fa il primo tampone positivo al covid in Liguria della turista lombarda ospite ad Alassio: "da quel giorno sembrano passati 20 anni", ricorda Matteo Bassetti a Primocanale. Quando è arrivata ...