Michelle Impossible, anticipazioni ultima puntata 23 febbraio 2022: cast, di cosa si parla, programma e ospiti di stasera su Canale 5 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana questa sera, mercoledì 23 febbraio, tornerà in onda su Canale 5 in prima serata Michelle Impossible, il programma condotto da Michelle Hunziker che ha conquistato pubblico, critica e mondo social. Ma cosa succederà? Dopo il bacio con Eros Ramazzotti, suo ex marito, che ha fatto sognare tutti, ormai possiamo aspettarci ogni cosa (in positivo)! Michelle Impossible, anticipazioni 23 febbraio 2022: cast e ospiti di stasera Michelle Hunziker, con il supporto dell’orchestra e del corpo di ballo, condurrà, canterà, ballerà e proseguirà il racconto dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana questa sera, mercoledì 23, tornerà in onda su5 in prima serata, ilcondotto daHunziker che ha conquistato pubblico, critica e mondo social. Masuccederà? Dopo il bacio con Eros Ramazzotti, suo ex marito, che ha fatto sognare tutti, ormai possiamo aspettarci ogni(in positivo)!23diHunziker, con il supporto dell’orchestra e del corpo di ballo, condurrà, canterà, ballerà e proseguirà il racconto dei ...

