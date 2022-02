Ascolti Grande Fratello Vip 6 | ascolti lunedì 21 febbraio 2022

(Di martedì 22 febbraio 2022)Vip 2021 glidelle puntate: puntata del 21Come è andato ilVip 6 negli? A partire dal 14 settembre con il risultato della prima puntata seguiremo l’andamento deglidelper vedere come è il riscontro del pubblico nei confronti dei concorrenti nella casa (qui l’elenco). Questa edizione è condotta per il terzo anno da Alfonso Signorini, le opinioniste sono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe (ex concorrente della casa stessa). L’appuntamento con ilVip 2021 è ile il giovedì sera (ma quella del ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Grande

... dati didi ieri in prima serata Ieri sera, lunedì 21 febbraio 2022 , tanti programmi e ... Canale 5 risponde con il programma "Fratello Vip', che raccoglie .000 spettatori pari al % di ...Glida record segnarono una trasmissione trasformata dalle circostanze in una specie di ...al fatto di rappresentare un simbolo che l'emittente britannica spera di affrontare l'altra...L’ultima puntata di Makarì 2 (Rai Uno) chiude con ascolti in crescita raggiungendo oltre 5.2 milioni di utenti (la penultima puntata fu vista da 4.8 milioni di spettatori), con uno share pari al 24.4% ...Netta crescita per il finale di #Makari2 con Claudio Gioe’, Ester Pantano e Domenico Centamore. La fiction vince la serata e chiude con il botto, 5,3mln 24,4% (+500mila +1,5% da lunedì scorso). Il ...