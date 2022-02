Il Toro punge Vlahovic su Twitter: "La Top 10 delle cose che Bremer si è messo in tasca..." (Di sabato 19 febbraio 2022) Gleison Bremer si sta dimostrando letteralmente di un'altra categoria: giocatore fenomenale, difensore roccioso e tecnico che, ancora una volta, ha annullato Dusan Vlahovic dopo Torino-Fiorentina di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 19 febbraio 2022) Gleisonsi sta dimostrando letteralmente di un'altra categoria: giocatore fenomenale, difensore roccioso e tecnico che, ancora una volta, ha annullato Dusandopo Torino-Fiorentina di...

Advertising

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: Il #Toro punge #Vlahovic su Twitter: 'La Top 10 delle cose che #Bremer si è messo in tasca...' #JuveToro - Pall_Gonfiato : Il #Toro punge #Vlahovic su Twitter: 'La Top 10 delle cose che #Bremer si è messo in tasca...' #JuveToro - junews24com : Brambati punge la Juventus: «Sono convinto, non vincerà contro il Torino!» - -