Juventus | Bernardeschi è stato offerto a Milan e Inter

Il Milan e l'Inter sono alla ricerca di un attaccante e sono state offerte le prestazioni di Federico Bernardeschi, bomber della Juventus. Il giocatore, classe 1994, è stato messo sul mercato dal club bianconero dopo che è arrivato Cristiano Ronaldo, e potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Federico Bernardeschi, il cui contratto con la Juventus scade il 30 giugno, è stato recentemente offerto anche a Inter e Milan, ma a causa di richieste di assunzione per circa 4,5 milioni di sterline, i due club rimangono scettici, secondo Il Giornale.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bernardeschi Juve, Bernardeschi offerto a Milan e Inter 1 Secondo il quotidiano Il Giornale , Federico Bernardeschi , in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno, sarebbe stato offerto dai suoi agenti sia al Milan che all' Inter . Entrambi i club milanesi però sarebbero scettici a causa delle ...

Consigli fantacalcio, chi schierare alla 26ª giornata: sorprese e indisponibili JUVENTUS - TORINO (venerdì 18 febbraio, ore 20.45) Allegri in conferenza stampa ha confermato che ... Indisponibili Bonucci, Bernardeschi, Chiesa, Chiellini, Praet e Fares . Squalificato Danilo . ...

