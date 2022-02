Emma: è uscito il 45 giri del brano “Ogni volta è così” | I dettagli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da oggi esce il 45 giri di “Ogni volta È così”, brano che Emma ha presentato in gara al 72° Festival di Sanremo Da oggi, venerdì 18 febbraio, è disponibile l’imperdibile 45 giri da collezione di “Ogni volta È così” (Polydor/Universal Music Italy), brano che Emma ha presentato in gara al 72° Festival di Sanremo. È disponibile anche una versione autografata del 45 giri, in edizione limitata e in esclusiva per Amazon. Leggi anche –> lulu selassie in finale arriva il dolce messaggio di manuel le sue parole foto E’ online il video (https://youtu.be/KCzZStAiFTE) di “Ogni volta È così” girato dai Bendo (Lorenzo Silvestri ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da oggi esce il 45di “”,cheha presentato in gara al 72° Festival di Sanremo Da oggi, venerdì 18 febbraio, è disponibile l’imperdibile 45da collezione di “” (Polydor/Universal Music Italy),cheha presentato in gara al 72° Festival di Sanremo. È disponibile anche una versione autografata del 45, in edizione limitata e in esclusiva per Amazon. Leggi anche –> lulu selassie in finale arriva il dolce messaggio di manuel le sue parole foto E’ online il video (https://youtu.be/KCzZStAiFTE) di “” girato dai Bendo (Lorenzo Silvestri ...

Advertising

pennatheboss : RT @7princ_8: Vedendo l'odio che Emma o Annalisa attirano ancora da parte dei giornalisti, penso che LDA entrato ad Amici come figlio di Gi… - 7princ_8 : Vedendo l'odio che Emma o Annalisa attirano ancora da parte dei giornalisti, penso che LDA entrato ad Amici come fi… - Liberamenteses3 : Emma mi spiace ha una voce e una capacità di interpretazione che nessuno uscito da amici trasmette #amici21 - ciaosonoiole : @NestiMarta trovare poco professionale sottolineare che sarebbe uscito qualora fosse arrivato ultimo ci può stare,… - charlissima : @helaaria Vabbè ma dopo il discorso della Pettinelli Emma non lo avrebbe mai messo ultimo con la consapevolezza che sarebbe uscito per me -