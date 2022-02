Eutanasia | mio fratello si è ucciso per esigenza di dignità Perciò dico | serve legiferare sul fine vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nell’aprile del 2004 mioMichele – 72 anni, scapolo, malato terminale di leucemia – decise di farla finita gettandosi dal quarto piano della sua casa a Roma. Michele sopportava con coraggio le fasi estreme della malattia, anche perché assistito quotidianamente da medici volontari dell’ospedale che lo aveva avuto in cura. Purtroppo una sera – dopo che l’avevo salutato per tornare a casa – Michele ebbe per la prima volta una crisi di incontinenza. La signora che lo assisteva per la notte lo spogliò, lo portò in bagno per lavarlo e lo rimise a letto con un pigiama pulito, non ritenendo necessario avvertirmi di quanto avvenuto. Michele si addormentò – o finse di dormire – e all’alba aprì lestre del terrazzo e si gettò dal quarto piano, schiantandosi sul tetto del garage. Dunque, si uccise non per sfuggire a sofferenze fisiche, ma per una ...