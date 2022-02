“Storie delle nostre città” | Bergamo protagonista su RaiStoria

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 febbraio 2022)saràdel nuovo appuntamento con “”, in onda lunedì 14 febbraio alle 21.10 su Rai Storia. Il programma condurrà i telespettatori in un affascinante viaggio alla scoperta della sua storia e della sua bellezza. In un comunicato Rai, viene presentata con queste parole: “Sospesa tra cielo e terra, domina la Pianura Padana. Avvolta da splendide mura, lanasconde dietro al cuore di pietrasue fortificazioni secoli di arte e di bellezza”. “Non vi sono notizie certe sulla sua fondazione – prosegue il comunicato – ma in epoca romanadiviene un fiorente municipio. Dellaromana non rimangono grandi tracce, se non un’eredità in termini urbanistici nel ...