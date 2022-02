Ita | Tarlazzi Uilt | ok privatizzazione ma con riforma mercato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ita Tarlazzi

askanews

Il processo di privatizzazione, ha aggiunto, "era nella cose perchéda sola non può stare in piedi. E' necessario che entri un partner che abbia un profilo di interesee industriale e che ...Airways riconoscerà ai dipendenti un 15% in più , calcolato semestralmente in base alla ... hanno affermato il segretario generale della Uiltrasporti Claudioe il segretario Nazionale Ivan ...Come Ita Airways. Alla galassia di Aponte fanno capo anche il terzo brand di crociere (Msc Crociere, sul podio dietro Carnival e Royal Caribbean) e la gestione di 62 terminal portuali. Può fare qualch ...Claudo Tarlazzi, interpellato da askanews sul Dpcm illustrato oggi in Consiglio dei ministri per la ricerca di un partner con quota maggioritaria per Ita Airways.Il processo di privatizzazione ...