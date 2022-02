Mascherine all'aperto «via l'obbligo dall'11 febbraio in tutta Italia»: l'annuncio del sottosegretario alla Salute (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervistato dall'Ansa, ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero della Salute «per togliere le Mascherine... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 7 febbraio 2022) IlAndrea Costa, intervistato'Ansa, ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero della«per togliere le...

