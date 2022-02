Prezzo Amazon Prime in aumento negli USA: cosa accadrà in Italia? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli abbonamenti ad Amazon Prime sono in aumento negli USA. Il servizio avrà un Prezzo di 14,99 dollari al mese, contro i 12,99 precedenti, oppure 139 dollari l’anno, contro i 119 dollari che occorrono fino a questo momento. Le rimodulazioni entreranno in vigore dal 18 febbraio per i nuovi clienti, ed a partire dal 25 marzo per i già clienti, subito dopo il primo rinnovo utile. Parliamo del primo aumento dei prezzi che si applicano ad Amazon Prime negli USA dal 2018. L’e-commerce fa sapere che la misura si era necessaria per l’ampia mole dei servizi inclusi nell’abbonamento, i costi di produzione degli Amazon Originals di Prime Video, l’incremento salariale dei dipendenti e delle spese di trasporto. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli abbonamenti adsono inUSA. Il servizio avrà undi 14,99 dollari al mese, contro i 12,99 precedenti, oppure 139 dollari l’anno, contro i 119 dollari che occorrono fino a questo momento. Le rimodulazioni entreranno in vigore dal 18 febbraio per i nuovi clienti, ed a partire dal 25 marzo per i già clienti, subito dopo il primo rinnovo utile. Parliamo del primodei prezzi che si applicano adUSA dal 2018. L’e-commerce fa sapere che la misura si era necessaria per l’ampia mole dei servizi inclusi nell’abbonamento, i costi di produzione degliOriginals diVideo, l’incremento salariale dei dipendenti e delle spese di trasporto. ...

