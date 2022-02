(Di venerdì 4 febbraio 2022) L'ex calciatore Alessioha parlato delInter-, partita valida per la 24^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni

Advertising

yassine01937035 : RT @PianetaMilan: #Derby, #Tacchinardi: “Il #Milan in gara secca può fare di tutto. Sui duelli…” #ACMilan #SempreMilan #InterMilan https://… - PianetaMilan : #Derby, #Tacchinardi: “Il #Milan in gara secca può fare di tutto. Sui duelli…” #ACMilan #SempreMilan #InterMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Tacchinardi

Pianeta Milan

Eppure in avvio pareva essere undestinato all'equilibrio . Dal calcio al running: storie di ...ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR* iscriviti alla newsletter...Calcio d'inizio alle 14.30 e, qualora non bastassero le motivazioni legate a un, basta ... "Credo che la semina di Maspero stia dando frutto - spiega Mario, guida del Breno - . Il ...... e Milan Le parole di Alessio Tacchinardi sul derby di domani tra Inter e Milan a TMW. «Credo che l’Inter si senta forte di poter avere due risultati su tre. Ha la consapevolezza di essere più ...Anche la Lazio di Simone Inzaghi le vinceva alla fine: è la testa, è il non mollare mai» L’ex centrocampista della Juventus, da Pressing Serie A su Italia 1, elogia la capolista e vede il derby col Mi ...