Perché Draghi non voleva Casini al Colle? Dossier e banche | indiscrezioni-terremoto

Il nome di Pier Ferdinando Casini come candidato al Quirinale è rimasto in bilico per diversi giorni. Pare che a mettersi di traverso sia stato, tra gli altri, anche Mario Draghi. Lo rivela Marco Zini su Tag43: "Il premier avrebbe fatto sapere che in caso di elezione del pupillo di Arnaldo Forlani, recordman di presenza in Parlamento con quasi 40 anni, un minuto dopo lui si sarebbe dimesso". Quali i motivi? Probabilmente il desiderio del premier di approdare lui al Quirinale. La mossa del premier non sarebbe piaciuta a Casini. Ecco Perché, continua Tag43, l'ex presidente della Camera "non ha perfidamente mancato di raccontare che, quando nel 2017 fu eletto presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, Draghi, allora governatore della Bce, gli aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Draghi Il commento del Financial Times sulla rielezione di Mattarella: "Classe politica egoista, con deplorevoli carenze" ... i partiti "si sono accordati su un secondo mandato per il presidente ottantenne solo perché temevano che qualsiasi altro passo avrebbe potuto innescare la caduta del governo di Draghi e le elezioni ...

Il de profundis di Giorgia Meloni per il centrodestra in Parlamento "Chi ha votato Draghi e prima Monti presidenti del Consiglio mi viene a dire che ci vuole un politico? Chi voleva un politico al Quirinale, perché ha sostenuto il nuovo governo invece di chiedere ...

