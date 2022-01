LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti la gara, Mercedes favorita (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 La prova di oggi è la seconda consecutiva nella cittadina araba. L’impianto ha accolto lo scorso anno la prima competizione in notturna della storia, un format che è stato confermato per quest’anno. La pista è ben conosciuta da tutti i protagonisti. 17.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara del Mondiale di Formula E. Tra pochi minuti si parte in quel di Diriyah! 15.03 Grazie per averci seguito. Appuntamento a questa sera per la seconda prova dell’anno. Un saluto! 14.59 Promosso il nuovo format di qualifica che rende giustizia ai più forti. De Vries si conferma l’uomo da battere al termine di una sessione oltremodo interessante. L’appuntamento è per ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43 La prova di oggi è la seconda consecutiva nella cittadina araba. L’impianto ha accolto lo scorso anno la prima competizione in notturna della storia, un format che è stato confermato per quest’anno. La pista è ben conosciuta da tutti i protagonisti. 17.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadel Mondiale diE. Trasi parte in quel di! 15.03 Grazie per averci seguito. Appuntamento a questa sera per la seconda prova dell’anno. Un saluto! 14.59 Promosso il nuovo format di qualifica che rende giustizia ai più forti. De Vries si conferma l’uomo da battere al termine di una sessione oltremodo interessante. L’appuntamento è per ...

