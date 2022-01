Com’è Arisa senza trucco e senza filtri: vederla al naturale vi lascerà senza parole (Di sabato 29 gennaio 2022) Avete mai visto Arisa al naturale? Com’è l’amatissima cantante senza trucco e senza filtri: da lasciare a bocca aperta. Arisa è sicuramente una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale. Ha raggiunto il successo partecipando alla cinquantanovesima edizione del Festival di Sanremo, nel 2009. Con il brano Sincerità ha vinto nella categoria Nuove L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 29 gennaio 2022) Avete mai vistoall’amatissima cantante: da lasciare a bocca aperta.è sicuramente una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale. Ha raggiunto il successo partecipando alla cinquantanovesima edizione del Festival di Sanremo, nel 2009. Con il brano Sincerità ha vinto nella categoria Nuove L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

gius_tificato : ho sognato @ARISA_OFFICIAL che ci incoraggiava a non farci mettere i piedi in testa da nessuno, lei era una queen i… - cipensaziaalii : RT @marperlo1: Venerdì prossimo avremo la possibilità di ascoltare Luca su Cambiare di Alex Baroni, in duetto con Arisa Così ho pensato di… - deddymyall : RT @marperlo1: Venerdì prossimo avremo la possibilità di ascoltare Luca su Cambiare di Alex Baroni, in duetto con Arisa Così ho pensato di… - stefaniareale5 : RT @marperlo1: Venerdì prossimo avremo la possibilità di ascoltare Luca su Cambiare di Alex Baroni, in duetto con Arisa Così ho pensato di… - ilb4ttista : arisa e vito coppola sono insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è Arisa Com’è Arisa senza trucco e senza filtri: vederla al naturale vi lascerà senza parole SoloGossip.it