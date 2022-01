LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: De Vries svetta su Vandoorne, dominio Mercedes (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Gara difficile come da pronostico per Antonio Giovinazzi. Il portacolori di Dragon/Penske domani avrà una bella opportunità per rifarsi. 19.02 La classifica finale: 1 17 N. DE Vries Mercedes-EQ Formula E TEAM 41 LEADER 1:09.611 22.103 18.843 28.613 0 2 5 S. Vandoorne Mercedes-EQ Formula E TEAM 41 0.636 1:09.684 22.272 18.892 28.452 0 3 27 J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI Formula E 41 8.802 1:09.884 22.114 18.806 28.728 0 4 10 S. BIRD JAGUAR TCS RACING 41 14.925 1:09.733 22.252 18.672 28.479 0 5 11 L. DI GRASSI ROKIT VENTURI RACING 41 15.152 1:10.117 22.353 18.983 28.549 0 6 48 E. MORTARA ROKIT VENTURI RACING 41 16.015 1:09.480 22.168 18.652 28.484 0 7 37 N. CASSIDY ENVISION RACING 41 17.265 ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA19.03 Gara difficile come da pronostico per Antonio Giovinazzi. Il portacolori di Dragon/Penske domani avrà una bella opportunità per rifarsi. 19.02 La classifica finale: 1 17 N. DE-EQE TEAM 41 LEADER 1:09.611 22.103 18.843 28.613 0 2 5 S.-EQE TEAM 41 0.636 1:09.684 22.272 18.892 28.452 0 3 27 J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTIE 41 8.802 1:09.884 22.114 18.806 28.728 0 4 10 S. BIRD JAGUAR TCS RACING 41 14.925 1:09.733 22.252 18.672 28.479 0 5 11 L. DI GRASSI ROKIT VENTURI RACING 41 15.152 1:10.117 22.353 18.983 28.549 0 6 48 E. MORTARA ROKIT VENTURI RACING 41 16.015 1:09.480 22.168 18.652 28.484 0 7 37 N. CASSIDY ENVISION RACING 41 17.265 ...

