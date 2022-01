Covid | Speranza | Questa settimana nessuna Regione cambia colore

(Di venerdì 28 gennaio 2022) 'Oggi non firmoordinanza:, non succedeva da tante settimane'. Lo dice il ministro della Salute Robertoparlando con i giornalisti alla Camera.

'Oggi non firmo nessuna ordinanza: nessuna Regione cambia colore, non succedeva da tante settimane'. Lo dice il ministro della Salute Robertoparlando con i giornalisti alla Camera."Oggi non firmo nessuna ordinanza: nessuna Regione cambia colore , non succedeva da tante settimane". Lo ha riferito il ministro della Salute. Roberto, incontrando i giornalisti alla Camera e a commento dei provvedimenti legati alla gestione della pandemia da coronavirus nel nostro Paese.