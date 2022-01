Ma quali fatti? Non accetto lezioncine Mentana asfalta Enrico Letta in diretta tv | tutto da godere | Video

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Un messaggio di rettifica da parte dello staff die del Pd ha fatto infuriare. Il giornalista ha perso la pazienza questa mattina, durante la maratona in onda su La7 per l'elezione del presidente della Repubblica. Nell'sms in questione, i collaboratori del segretario dem hanno smentito un'informazione data dall'inviata Alessandra Sardoni, secondo cuiavrebbe bollato Pier Ferdinando Casini come di centrosinistra. A fornire la notizia sarebbero state fonti interne e trasversali consultate da La7. Lo staff del leader del Pd, poi, ha pure invitato la redazione diad "attenersi ai". Proprio quest'ultima raccomandazione non sarebbe stata affatto digerita dal direttore del Tg, che ha detto: "Attenetevi ai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : quali fatti

RSI.ch Informazione

Organizzata dalla prefettura proprio per non dimenticare gli atrociavvenuti durante il ... Insignito di varie ed importanti Onorificenze, tra ledue Croci al Merito di Guerra, è stato ...Non sappiamoimpegni preveda l'agenda del Ministro nella giornata di domani, ma ci piacerebbe ... Adesso non servono le pacche sulle spalle, adesso servono i: programmazione vera, e non ...Ormai da giorni il pubblico si domanda che fine abbia fatto Paolo Fox, grande assente del programma di Rai 2 I Fatti Vostri.L’ultima riunione di giornata finisce intorno alle 22 e 30. Giuseppe Conte e il Movimento lanciano il professor Andrea Riccardi, “non è una candidatura di bandiera, ha onorato l’Italia per l’impegno s ...