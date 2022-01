Atalanta, si ferma Miranchuk: l’esito degli esami (Di giovedì 27 gennaio 2022) Piove sul bagnato in casa Atalanta. Nell’ultimo match di campionato contro la Lazio infatti, Aleksey Miranchuk era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare. Oggi sono arrivati gli esiti degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il trequartista russo e non ci sono buone notizie. Miranchuk ha subito infatti una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra e sarà indisponibile per circa un mese. L’ex Lokomotiv Mosca potrebbe rientrare per il match del 6 marzo sul campo della Roma. Si allunga la lista degli indisponibili per Giampiero Gasperini. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Piove sul bagnato in casa. Nell’ultimo match di campionato contro la Lazio infatti, Alekseyera stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare. Oggi sono arrivati gli esitistrumentali ai quali si è sottoposto il trequartista russo e non ci sono buone notizie.ha subito infatti una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra e sarà indisponibile per circa un mese. L’ex Lokomotiv Mosca potrebbe rientrare per il match del 6 marzo sul campo della Roma. Si allunga la listaindisponibili per Giampiero Gasperini. Thomas Cambiaso

