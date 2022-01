“Sono Stato”: a Mozzo l’elegia per Paolo Borsellino col Teatro Minimo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mozzo. Venerdì 28 (alle 20.45) al Teatro Oratorio di Mozzo va in scena “Sono Stato” del Teatro Minimo, un’elegia dedicata a Paolo Borsellino. Estate del ’92: il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta trovano la morte in via D’Amelio, a Palermo, vittime di un attentato compiuto dalla mafia. Solo due mesi prima, la stessa fine era toccata al suo amico e compagno di tante indagini, Giovanni Falcone, a sua moglie e agli uomini della sua scorta. Sono passati ormai trent’anni: Paolo e Giovanni non se ne Sono mai andati, anzi, Sono rimasti a illuminare la strada delle nostre coscienze. Sono ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022). Venerdì 28 (alle 20.45) alOratorio diva in scena “” del, un’elegia dedicata a. Estate del ’92: il giudicee gli uomini della sua scorta trovano la morte in via D’Amelio, a Palermo, vittime di un attentato compiuto dalla mafia. Solo due mesi prima, la stessa fine era toccata al suo amico e compagno di tante indagini, Giovanni Falcone, a sua moglie e agli uomini della sua scorta.passati ormai trent’anni:e Giovanni non se nemai andati, anzi,rimasti a illuminare la strada delle nostre coscienze....

