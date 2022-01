Pupo bandito dall' Ucraina | è stato inserito nella lista nera delle persone indesiderate

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ha deciso di bandiree la sua musica: il cantante èdal governo di Kiev.e non potrà più metterci piede: la decisione del governo di Kiev, che hail cantante in una speciale, è dovuta alla partecipazione dial Festival russo della canzone di guerra in Crimea. Il cantante con la sua presenza ha violato una specifica legge. Enzo Ghinazzi, in arte, è finito al centro della crisi trae Russia ...