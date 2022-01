Kabir Bedi ‘schiaccia’ senza pietà Soleil | I fan non possono crederci (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Kabir Bedi ha fatto il suo ingresso all’interno del Grande Fratello Vip 6 con l’arrivo del nuovo anno. È entrato con la pacatezza e l’eleganza che lo contraddistingue da sempre ed ha conquistato il pubblico. Il concorrente ha stupito tutti ed ha ‘schiacciato’ senza pietà Soleil Sorge. Kabir Bedi e Soleil Sorge-AltranotiziaKabir Bedi ha conquistato il pubblico italiano con la sua interpretazione di Sandokan e da allora la sua carriera è sempre stata in ascesa. Kabir sta portando avanti il suo percorso all’interno del reality mostrandosi per quello che è realmente. Il gieffino ha stupito tutti i fan del programma dopo aver letteralmente schiacciato la Sorge. Cosa è successo? ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022)ha fatto il suo ingresso all’interno del Grande Fratello Vip 6 con l’arrivo del nuovo anno. È entrato con la pacatezza e l’eleganza che lo contraddistingue da sempre ed ha conquistato il pubblico. Il concorrente ha stupito tutti ed ha ‘schiacciato’Sorge.Sorge-Altranotiziaha conquistato il pubblico italiano con la sua interpretazione di Sandokan e da allora la sua carriera è sempre stata in ascesa.sta portando avanti il suo percorso all’interno del reality mostrandosi per quello che è realmente. Il gieffino ha stupito tutti i fan del programma dopo aver letteralmente schiacciato la Sorge. Cosa è successo? ...

FioriVetro : Ma cosa aspettiamo a far vincere questo Gf a KABIR BEDI?? E' di una signorilità e di una gentilezza d altri tempi c… - Beautif42601711 : @GrandeFratello Vergognatevi @alfonsosignorini #gfvip @Adrianavolpe ma fate x davvero ancora ha Kabir Bedi lo fate… - domenicamaccar2 : RT @paolasinger70: @GrandeFratello Differenzierei Kabir Bedi dagli altri due....????L'educazione, la pacatezza, l'intelligenza, la decenza e… - domenicamaccar2 : RT @MariaPa63638594: @GrandeFratello Una grande personalità come Kabir Bedi ancora straamato dal popolo italiano giovane e non dorme su un… - 14_cassinadri : @poojabeditweets @iKabirBedi @GrandeFratello @GFVIP_Official Sono molto felice che il tuo amato papi e stato salvat… -