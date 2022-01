Giovanni Truppi verso il Festival di Sanremo 2022: “Sul palco dell’Ariston porto soltanto me stesso” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Giovanni Truppi è uno dei 25 big in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore napoletano porta sul palco del Teatro Ariston il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia”, una dichiarazione d’amore forte e immediata come l’abilità di Truppi nel sapersi raccontare. Giovanni Truppi e le dichiarazioni sul Festival di Sanremo in conferenza stampa In occasione della conferenza stampa con i giornalisti, Giovanni Truppi si è raccontato mostrandosi emozionato e desideroso di incoronare finalmente il suo sogno. Tema principale dell’incontro è stato proprio il brano di Sanremo che condensa le caratteristiche di scrittura dell’artista, la sua ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022)è uno dei 25 big in gara alla settantaduesima edizione deldi. Il cantautore napoletano porta suldel Teatro Ariston il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia”, una dichiarazione d’amore forte e immediata come l’abilità dinel sapersi raccontare.e le dichiarazioni suldiin conferenza stampa In occasione della conferenza stampa con i giornalisti,si è raccontato mostrandosi emozionato e desideroso di incoronare finalmente il suo sogno. Tema principale dell’incontro è stato proprio il brano diche condensa le caratteristiche di scrittura dell’artista, la sua ...

