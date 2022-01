Gaffe Biden | insulti a giornalista | “Figlio di put…” – Video

(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Che stupidodi.”. Joenon si accorge che il microfono è acceso e insulta undi Fox News. Alla Casa Bianca, ilPeter Doocy pone al presidente degli Stati Uniti una domanda sull’inflazione e sulla possibilità che il tema diventi centrale in vista delle elezioni di midterm.non gradisce – si fa per dire – la domanda e si lascia andare ad un apprezzamento che viene pienamente catturato dal microfono acceso. “… Che stupidodi putt…”, dice il presidente. L'articolo proviene da Italia Sera.

, dopo la conferenza stampa co cui ha ingenuamente "avallato" un'incursione russa, pur se con una subito corretta dal suo staff, ora ha bisogno di mandare segnali a Mosca così come a ... Il 20 gennaio Joe è intervenuto per correggere il tiro dopo una del giorno prima. Il presidente degli Stati Uniti aveva lasciato intendere che se la Russia si fosse accontentata di una '...