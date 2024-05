Sanchez e gli ultimi acuti del ‘Campeon’ | a Sassuolo un obiettivo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024)stasera titolare in-Inter. Il cileno, che a fine stagione lascerà il club, ha ancora un conto in sospeso col campionato. TANGO AL MAPEI ? Verso glidel Campeon. Stasera Alexisdovrebbe giocare dall’inizio in-Inter, match della trentacinquesima giornata di campionato. Il cileno è in vantaggio su Marko Arnautovic, che rispetto al “tocopillano” sta per giocarsi il suo futuro all’Inter. Perè ormai tutto scritto: a fine stagione, da campione d’Italia per la seconda volta negliquattro anni, lascerà definitivamente la Beneamata. Il suo matrimonio in due tempi con l’Inter sta ormai per finire e dal 30 giugno l’asso cileno sarà un ambito free agent. Da capire poi la sua prossima destinazione: ...