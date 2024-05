Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves oggi in tv | canale - orario e diretta streaming gara-1 NBA Playoffs 2024

(Di sabato 4 maggio 2024) Il, l’e le indicazioni per vedere intv-1 del secondo turno dei Playoff NBA 2023/. Tornano in campo due squadre che hanno iniziato la post-season col botto, dominando le rispettive serie contro Lakers e Suns. Ora però il livello si alza e serviranno le migliori versioni di Nikola Jokic e Anthony Edwards per fare la differenza e indirizzare il confronto. Si parte dalla Ball Arena, dove la pressione è sui– favoriti, ma neanche di troppo -, chiamati a rispettare il fattore campo e partire col piede giusto. La palla a due è prevista, nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio, alle 01:00 ore ...

