Arrampicata sportiva - CdM boulder | niente semifinale per Biagini e Sartirana a Salt Lake City

(Di sabato 4 maggio 2024) Non arrivano notizie positive da, Stati Uniti, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di. Nella giornata inaugurale, gli azzurri Pietroe Nicolònon sono riusciti a qualificarsi per le semifinali nel, chiudendo rispettivamente 43° (top raggiunto due volte, quattro invece la zona) e 49°. Al comando della graduatoria ci sono l’austriaco Jan-Luca Posch e il giapponese Sohta Amagasa. Non c’erano invece atlete italiane impegnate nelle qualificazioni femminili, dove a guidare la classifica è la statunitense Natalia Grossmann. Italia che tornerà protagonista nella giornata odierna di sabato 4 maggio con le qualificazioni e le fasi finali dello speed maschile. SportFace.

