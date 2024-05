David di Donatello - le pagelle | Carlo Conti con lo stesso abito blu da non si sa più quanti anni Moretti e Sorrentino non vedono l’ora di andare a casa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Alessia Marcuzzi: 8. Divertente e divertita, spigliata, affabile, ipercinetica ma con grazia. Si capisce che i film candidati aili ha visti e ne parla con cognizione di causa. Insomma non come il Ministro della Cultura Sangiuliano con i libri dello Strega. Giunta in prima serata Rai con le stigmate dell’imposizione governativa a scapito di Geppi Cucciari lascia invece brillantemente il segno. Di diritto verso il palco 2025. Fabrizio Biggio: 2. Non è che adesso dopo il successo come spalla di Fiorello fai la spalla ovunque ma senza Fiorello. Perché il risultato è terribile: moscio, pallido,nuamente a gonfiare retorici elogi per il cinema, i teatri di posa, i vincitori. Apoteosi cringe quando si mette a guidare un macchinino per mostrare quanto è grande il teatro 18 (“è grandissimo!!”) e dopo due secondi e mezzo ha già finito il giro. ...