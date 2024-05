Il valore dell’algoritmo di TikTok

(Di sabato 4 maggio 2024) Se non vendi, ti banno. La decisione del Senato americano – confermata dalla firma del presidente Joe Biden – di approvare quella legge che concede a ByteDance 9 mesi di tempo per venderea un’azienda a stelle e strisce non sorprende, ma rischia di rappresentare la parola fine di una vicenda che va avanti da tempo, da quando ancora la piattaforma non aveva preso così piede nelle dinamiche di adolescenti e giovani. Una legge che potrebbe portare all’addio diin Nord America, visto che l’azienda proprietaria della piattaforma ha detto che non ha alcuna intenzione di cedere a questa imposizione e, dunque, non ha alcuna intenzione di vendere il suo prodotto di punta. L’algoritmo divale più del social stesso? Meglio rinunciare ai 160/170 milioni di utenti attivi ogni mese? Questo è tutto da vedere. Le manifestazioni di ...

