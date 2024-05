Quando ti stufi di quelli intorno a te che ti dicono come essere una donna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 4 maggio 2024) Partire dai padri per tornare all’inizio di sé, al punto zero di un dolore e di un maltotalmente inalienabile e la cui liberazione appare più un’utopia che una forma possibile di cura. Jessa Crispin, scrittrice, critica culturale e animatrice del blog Bookslut, ha scritto con I miei tre papà (tradotto brillantemente da Giuliana Lupi per Sur) un’autobiografia possibile e anche potenziale. I miei tre papà è infatti al tempo stesso un saggio, un romanzo di formazione e un diario in pubblico del ruolo dellao meglio del ruolo dato allanella società contemporanea vista attraverso la propria vita. Un’inchiesta che percorre le strade del Midwest, in quella parte rurale degli Stati Uniti in cui Jessa Crispin nasce e cresce, luogo simbolico di un mondo arcaico e reazionario dentro al quale covano e prendono forma le più ...