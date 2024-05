Guerra - ultime notizie Israele sferra un attacco nella Striscia di Gaza Usa | Sanders si schiera con gli studenti contro la guerra

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferra to un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ferite in seguito all’ attacco a Nuseirat Continua a leggere>>

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferra to un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ferite in seguito all’ attacco a Nuseirat Continua a leggere>>

Soldati a Kiev, il no dell'Italia. La Russia all’Europa: «Rischio escalation». Tajani: «Non non siamo in guerra con Putin» - «Parole pericolose», «attenti all’escalation», «sicurezza europea in pericolo»: dal Cremlino arriva puntuale la risposta all’offensiva ... Continua a leggere>>

Israele sferra un attacco nella Striscia di Gaza - Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferrato un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Secondo il canale televisivo Al Mayadeen, alcune persone sono rimaste ferite in seguito al ra ... Continua a leggere>>

guerra Ucraina Russia, Mosca abbatte 4 missili Atacms lanciati contro la Crimea. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo guerra Ucraina Russia, Mosca abbatte 4 missili Atacms lanciati contro la Crimea. LIVE ... Continua a leggere>>