Hamas - fine di giochi? Boatos dal Qatar | Pronti a cacciarli - a Gaza cambia tutto

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilsarebbe pronto ad accettare la richiesta degli Stati Uniti di espellere i leader dida Doha. Lo scrive il quotidiano israeliano The Times of Israel, citando una fonte vicina al dossier. Venerdì, fonti anonime avevano riferito al Washington Post che gli Stati Uniti avrebbero chiesto aldi cacciare dal Paese la leadership di, se il movimento islamista palestinese continuerà a bloccare un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di. Da parte sua,sta ancora valutando l'ultima proposta di accordo, funzionale alla liberazione degli ostaggi e al rafforzamento dell'assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese. Secondo le fonti della stampa Usa, la richiesta sarebbe stata avanzata dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al premier ...

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferra to un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ferite in seguito all’ attacco a Nuseirat Continua a leggere>>

