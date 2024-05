Milan - De Laurentiis ha scelto Pioli Ora cosa fa Stefano?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 4 maggio 2024), il patron del Napoli Aurelio DeavrebbeStefanocome sostituto di Calzona per la prossima stagione. Le novità Stefanoa fine stagione lascerà il. Sì, perché dopo la brutta eliminazione dall’Europa League, per mezzo della Roma, e l’ennesima sconfitta nel derby, che ha regalato il 20esimo scudetto all’Inter, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha deciso che è arrivato il momento di separarsi dal tecnico emiliano. Il suo futuro, però, potrebbe essere nuovamente in Serie A, e non in una squadra che lotta per la salvezza, bensì nel Napoli. E’ questo ciò che circola vicino all’ambiente partenopeo dalle ultime indiscrezioni. Il patron del Napoli, Aurelio De, infatti, vede inun punto di rinascita ...