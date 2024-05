Spariscono gli sportelli bancari - in 5 anni chiuso 20% filiali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Oltre 5 miladefinitivamente chiusi in 5, pari a più del 20% del totale, passati da 25 mila a 20 mila, e con essi una riduzione di dipendenti di quasi il 6%, pari a poco più di 16 mila unità, da 278 mila a 262 mila. È il bilancio del processo di desertificazionea nel quinquennio passato, come emerge da un report dell'Ufficio Studi & Ricerche della Fisac Cgil, contrazione che si è confermata anche per il 2023, condiminuiti sul 2022 del 3,9% per una perdita di 825 unità e dipendenti calati del 0,8% per 2.156 unità. Benché in maniera meno marcata rispetto aglipassati, osserva la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito, "anche nel corso del 2023 abbiamo registrato una diminuzione dell'occupazione e delle ...