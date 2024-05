VIDEO Accadde oggi - 4 maggio 2023 | Napoli campione d’Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Quattro. Esattamente un anno fa ilfesteggiava il suo terzo Scudetto, al termine di un'annata storica, chiusa con largo anticipo. Nella notte di Udine la squadra di Luciano Spalletti si prendeva il tricolor. La rete a inizio ripresa di Osimhen annullò quella nel primo tempo di Lovric e mise fine alla spasmodica attesa per l'inizio delle celebrazioni. Il fischio finale aprì il sipario su una notte indimenticabile. Quando l'arbitro Abisso fischiò la conclusione della partita, tutta l'ansia, l'inquietudine dell'attesa, il tormento per un risultato che pareva non volesse arrivare mai si sciolse in pochi attimi. La festa finalmente potè cominciare. Lo stadio Maradona esplose in un boato assordante, e lo stesso successe in tutti i quartieri di: una gioia incontenibile, ...