Elezioni | Convergenza Popolare ed Essere Curti si uniscono con Nacca Sindaco

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 4 maggio 2024). Un accordo elettorale, mediante la fusione di due schieramenti in lizza per leamministrative del Comune di. Le due compagini– che vedevano Silvestrocome candidatonella prima e Caterina Ventrone per la seconda – hanno deciso di unire le forze e costruire un’unica alternativa. Al sempre più vicino appuntamento elettorale di giugno, i due leader in corsa hanno deciso di presentarsi sotto un unico simbolo, quello di, puntando però alla sola candidatura diper la fascia tricolore. “Per poter competere ad armi pari con l’amministrazione uscente, è stato opportuno formare una sola lista con ...