La Chiesa al centro del villaggio digitale Nella Settimana della Comunicazione si parla di AI

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 4 maggio 2024) Unaumana al tempo dei social network e dell’intelligenza artificiale. Questi sono gli argomenti alche ha preso il via oggi, domenica 5 maggio. Laaldel, con piattaforme ed ecosistemi eterei che – in molti casi – stanno facendo perdere il peso e l’importanzaumana. Nuove tecnologie che, come spiegato da Papa Francesco nel suo messaggio, possono offrire moltissime opportunità per l’oggi e per il domani. Sullo stesso binario, però, viaggiano anche i rischi e i pericoli., si...