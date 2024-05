La polizia Usa è entrata nella Columbia University per riprendere Hamilton Hall occupata dai manifestanti. Agenti in assetto anti-sommossa sono entrati dall’ingresso della 114esima strada del campus. Le forze dell’ordine stanno effettuando decine di arresti. Agli studenti dell’ateneo è stato ... Continua a leggere>>

La Columbia University ha iniziato a sospendere gli studenti filo-palestinesi che si sono rifiutati di sgomberare il campus entro la scadenza fissata oggi alle 14. L’ateneo ha comunicato che questi studenti non potranno completare il semestre per laurearsi , né potranno più frequentare gli edifici ... Continua a leggere>>

Il prof della columbia che sta con gli studenti: “È come il ’68, università ricattata dall’establishment” - Secondo Luca Falciola, professore di storia della columbia University, gli studenti hanno portato alla luce delle contraddizioni all'interno dalla columbia ... Continua a leggere>>

Proteste pro-Palestina negli atenei Usa, l'accusa del sindaco di New York: uno su due è infiltrato - Il movimento pro-palestinese sarebbe rimasto pacifico se non fossero intervenuti degli «agitatori di professione», accusa il sindaco Eric Adams. Finestre rotte, caos, ... Continua a leggere>>

Proteste pro-Gaza: le università si mobilitano in numerose città di tutto il mondo - Proseguono le proteste nelle università degli Stati Uniti, almeno 2200 persone sono state arrestate in tutto il Paese. Manifestazioni anche in numerose altre città di tutto il mondo ... Continua a leggere>>